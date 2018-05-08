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В Крыму открыли китайский культурно-информационный центр
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В Крыму открыли китайский культурно-информационный центр 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
В Крыму на базе Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета начал работу китайский культурно-информационный центр, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства региона — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.
"В ходе ЯМЭФ-2018 мы открыли в Ялте китайский культурно-информационный центр. В Ялте уже организовано и расширяется изучение китайского языка. Мы побывали на открытом уроке китайского, который вел носитель языка. Договорились в скором времени отрыть крымский культурно-информационный центр в Пекине", — сказал Мурадов.
По его словам, в российском Крыму это первые практические шаги во взаимном продвижении культуры и образования. Он отметил, что в перспективе следует рассчитывать и на рост туристских обменов между странами, которые продолжают развивать многовекторные отношения.
"В 2016 году наша делегация впервые посетила Китай во главе с председателем госсовета республики Крым Владимиром Константиновым. Мы договорились о развитии сотрудничества с китайскими партнерами по целому ряду направлений: это межрегиональные, межмуниципальные связи, обмен культурно-информационными центрами. Китайская сторона принятые решения планомерно выполняет", — отметил он.
ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте, число участников составило 3 тысячи 122 человека: 612 из них представляли 71 страну, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли Крым, остальные — 45 регионов России. В 2018 году на форум в Крым приехала крупная правительственная делегация из Сирии.
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