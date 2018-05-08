В Крыму открыли китайский культурно-информационный центр

"В ходе ЯМЭФ-2018 мы открыли в Ялте китайский культурно-информационный центр. В Ялте уже организовано и расширяется изучение китайского языка. Мы побывали на открытом уроке китайского, который вел носитель языка. Договорились в скором времени отрыть крымский культурно-информационный центр в Пекине", — сказал Мурадов.

По его словам, в российском Крыму это первые практические шаги во взаимном продвижении культуры и образования. Он отметил, что в перспективе следует рассчитывать и на рост туристских обменов между странами, которые продолжают развивать многовекторные отношения.

"В 2016 году наша делегация впервые посетила Китай во главе с председателем госсовета республики Крым Владимиром Константиновым. Мы договорились о развитии сотрудничества с китайскими партнерами по целому ряду направлений: это межрегиональные, межмуниципальные связи, обмен культурно-информационными центрами. Китайская сторона принятые решения планомерно выполняет", — отметил он.