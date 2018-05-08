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Идрица может стать городом воинской славы
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Идрица может стать городом воинской славы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Почётное звание «город воинской славы» могут присвоить посёлку городского типа Идрица Псковской области. С такой инициативой выступают депутаты фракции ЛДПР Псковской городской думы.
«Знамя Победы, которое советские солдаты водрузили над Рейхстагом, было флагом 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицко-Берлинской дивизии. Идрица — это районный центр Псковской области, где шли ожесточённые бои, в результате чего эта дивизия носит такое название. Поэтому депутаты фракции ЛДПР в Псковской городской думе предложили присвоить Идрице звание города воинской славы», — рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета по обороне (ЛДПР) Александр Шерин.
По его словам, в России принято достаточное количество изменений в законодательство о копии Знамени Победы, поэтому такая инициатива региональных депутатов должна быть поддержана.
«Посёлок, именем которого была названа дивизия и соответствующее название носило Знамя Победы, должен получать достойное финансирование из федерального бюджета», — сказал он.
Депутат отметил, что инициатива ЛДПР в Псковской областной думе уже получила одобрение депутатов других фракций, а также руководства региона. «Ходатайство о присвоении звания города воинской славы является прерогативой регионального парламента, а мы на федеральном уровне будем её всячески поддерживать», — сказал Шерин.
Во время войны Идрица была важнейшим стратегическим узлом, а потому немцы неистово сопротивлялись на этом рубеже. Только с шестого раза советские войска смогли выбить нацистов из посёлка. За освобождение Идрицы Москва салютовала 20 артиллерийскими залпами. Восемь подразделений получили почётное наименование Идрицких, среди которых была та самая 150-я стрелковая дивизия.
1 мая 1945 года знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицко-Берлинской дивизии генерал-майора Василия Шатилова было водружено в Берлине на крыше Рейхстага военнослужащими Красной Армии, в частности, Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
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