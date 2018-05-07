Умер Михаил Герман

Петербургский писатель и искусствовед, брат режиссера Алексея Германа Михаил Герман скончался на 86 году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного Русского музея (ГРМ), в котором Михаил Герман проработал 30 лет.
"Скончался искусствовед Михаил Юрьевич Герман. Он около 30 лет проработал в Государственном Русском музее, в отделе новейших течений", — сказали в пресс-службе.
В свою очередь, российский искусствовед, заведующий отделом новейших течений ГРМ Александр Боровский отметил, что Герман был крупнейшим искусствоведом города.
"У Михаила Юрьевича Германа были все возможные научные звания. Но сейчас мне хотелось бы воспользоваться его собственным образом: мы потеряли лучшее перо в нашей профессии. Немного торжественно, но верно по существу. Книги будут издаваться. А вот чудесное германовское перо мы потеряли", — написал Боровский на своей официальной странице в Facebook.
Михаил Герман родился в Ленинграде 23 февраля 1933 года, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, стал главным научным сотрудником Русского музея, автором более 30 книг, среди которых особенно выделяют парижские истории, академиком Академии гуманитарных наук, членом Международной ассоциации художественных критиков.