Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом

В Новороссийске активисты Putin Team провели масштабный флешмоб в честь инаугурации президента России Владимира Путина.
Более 1200 человек с разноцветными воздушными шарами выстроились на площади городского морского вокзала в надпись «Путин» и большое сердце под ней.
Как рассказала одна из организаторов акции, таким образом жители города решили продемонстрировать свою любовь и уважение к президенту.
«Владимир Владимирович, мы с вами! Мы вас поддерживаем, мы вас любим, мы вас уважаем, будьте, пожалуйста, всегда нашим президентом и мы всегда будем с вами, нас будет еще больше!» — объяснила девушка посыл флешмоба.
Ранее сегодня Владимир Путин произнес присягу и вступил в должность президента России. После этого российский лидер произнес речь, в которой назвал целью своей жизни и работы — служение людям и стране, а также сообщил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни, чтобы стать современным и динамичным государством.