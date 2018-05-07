Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом

Россияне отметили инаугурацию Путина масштабным флешмобом

Новороссийске активисты Putin Team провели масштабный флешмоб в честь инаугурации президента России Владимира Путина

Более 1200 человек с разноцветными воздушными шарами выстроились на площади городского морского вокзала в надпись «Путин» и большое сердце под ней.

Как рассказала одна из организаторов акции, таким образом жители города решили продемонстрировать свою любовь и уважение к президенту.

«Владимир Владимирович, мы с вами! Мы вас поддерживаем, мы вас любим, мы вас уважаем, будьте, пожалуйста, всегда нашим президентом и мы всегда будем с вами, нас будет еще больше!» — объяснила девушка посыл флешмоба.