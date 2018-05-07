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Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
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К инаугурации Путина испекли большой торт 

Рамблер 1 час назад
В Свердловской области испекли 100-килограммовый торт в честь инаугурации президента России.
Поздравить Владимира Путина со вступлением в новый президентский срок таким необычным способом решили сотрудники Сысертского хлебокомбината.
По их словам, помимо обычных ингредиентов, в этом торте еще профессионализм, неравнодушие, уважение, целеустремленность и гордость за страну.
Ранее сегодня Владимир Путин произнес присягу и вступил в должность президента России. После этого российский лидер произнес речь, в которой назвал целью своей жизни и работы — служение людям и стране, а также сообщил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни, чтобы стать современным и динамичным государством.
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