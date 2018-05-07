Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну

К инаугурации Путина испекли большой торт

Поздравить Владимира Путина со вступлением в новый президентский срок таким необычным способом решили сотрудники Сысертского хлебокомбината.

По их словам, помимо обычных ингредиентов, в этом торте еще профессионализм, неравнодушие, уважение, целеустремленность и гордость за страну.