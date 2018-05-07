Открытие моста увеличит поток туристов в Крым на 20 процентов

Количество туристов в Крыму в этом сезоне по сравнению с прошлым может вырасти на 20 процентов, считают эксперты. Этому поспособствует открытие для автотранспорта Крымского моста. Представители туротрасли полуострова всех гостей обещают принять с комфортом, но предупреждают о возможных затруднениях на дорогах.

Бронирование отелей в Крыму на этот сезон уже выросло на 10-20 процентов по сравнению с прошлым годом, рассказали "Российской газете" в Министерстве курортов и туризма Республики Крым. Пока около половины всех гостей прибывает на полуостров паромной переправой. С открытием Крымского моста турпоток прогнозируемо увеличится, отмечают в ведомстве.

В преддверии наплыва автотуристов власти Крыма озадачены оптимизацией маршрутов движения пассажирского транспорта. В районах ожидаемых заторов уже разработаны схемы объездов. Вдоль туристских маршрутов будут размещены временные рынки сельхозпродукции, места санитарных остановок. Для автотуристов также издадут карты автомобильных дорог полуострова и рекомендуемые маршруты движения с указанием достопримечательностей и мест остановок для отдыха. В целом ситуация должна разрешиться после завершения строительства федеральной трассы "Таврида" к концу этого года.

Однако ограничения есть и в туристской инфраструктуре. В этом году количество гостей полуострова перевалит за шесть миллионов, прогнозируют эксперты. "Организованных мест размещения не будет хватать, потому принимать гостей станут частные средства размещения, а они не всегда соответствуют запросам туристов", — указывает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин . Отсюда цены в отелях и гостевых домах могут подрасти, отмечает профессор кафедры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Впрочем, повышаться цены могут и на курортах Краснодарского края . В стране в целом растет спрос на внутренний туризм. При этом на всех российских курортах пока еще в основном действует тенденция зарабатывать в "высокий" сезон, так как нет долгосрочного ценового планирования, указывает Джанджугазова.

Решать вопрос нужно двумя путями. Во-первых, в процесс ценообразования стоит вмешиваться государству, говорит эксперт. В Министерстве курортов и туризма Республики Крым успокаивают: цены на размещение остаются на уровне прошлого года и даже снижаются. Кроме того, многие отели и санаторно-курортные учреждения подготовили акции и скидки. Во-вторых, и в Крыму, и в Краснодарском крае нужно выстраивать систему круглогодичного отдыха, указывает Юрий Барзыкин. Тогда серьезных сезонных колебаний цен не будет. По такой системе сейчас начинают работать все больше отелей и санаториев южных курортов России

Существенный рост турпотока в Крым произойдет также после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в следующем году, считает Елена Джанджугазова. За это время туриндустрия полуострова должна адаптироваться к растущему спросу.

А пока равномерно распределить туристскую нагрузку помогут межрегиональные маршруты, объединяющие Крым и Краснодарский край. Например, такой тур в этом сезоне разработали в РСТ.