Ещё
Административные дела рассмотрят по видеосвязи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили рассматривать административные дела по видеосвязи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили использовать видео-конференц-связь при рассмотрении в судах дел об административных правонарушениях, чтобы сократить финансовые и временные затраты для проведения заседаний, следует из законопроекта, внесенного в нижнюю палату парламента депутатом Дмитрием Вяткиным ("Единая Россия").
Законопроектом предлагается для сокращения сроков рассмотрения судьями дел об административных правонарушениях и повышения качества правосудия предусмотреть возможность проводить судебные заседания с использованием систем видео-конференц-связи между судами, а также учреждениями, предназначенными для содержания лиц под стражей, либо учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, для его реализации предполагается использовать системы видео-конференц-связи, находящихся в настоящее время в распоряжении судов, а в финансово-экономическом обосновании проекта указывается, что это нововведение не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета.
"Введение в производство по делам об административных правонарушениях процедуры использования видео-конференц-связи при рассмотрении судьями таких дел также позволит участникам производства избежать финансовых и временных затрат", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости: последние новости
Кремль подавил оппозицию с помощью секретного инструмента Умер актер и режиссер Юрий Томошевский Есть что отметить: 7 мая 1985 года Горбачев начал борьбу с пьянством
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом116
Медведева отказались поддержать912
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня219
Трамп поздравил Путина106
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина230
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение