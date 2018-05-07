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WWF оценил экологические поручения Путина
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Всемирный фонд дикой природы оценил экологические поручения Путина 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Экологические поручения президента России Владимира Путина до 2024 года являются правильными, особенно в части сокращения загрязнения и обращения с отходами, заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.
Путин в понедельник своим указом поручил правительству к 2024 году ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов. Кроме того к 2024 году объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%.
"Позитивно оцениваем поручения по сокращению загрязнения. Неблагоприятная обстановка уже стала препятствием для инвестиций — люди не хотят дополнительных доходов пока не улучшится экологическая обстановка", — сказал Честин.
Он также отметил, что WWF положительно оценивает поручения в области отходов, особенно в связи с отсутствием прямого упоминания мусоросжигания. В то же время, нет указания на необходимость раздельного сбора как главного условия правильного обращения с отходами, отметил эколог.
"Защита заповедников, устранение барьеров на пути развития возобновляемой энергетики, раздельный сбор и переработка отходов вместо сжигания являются предложениями, получившими поддержку более ста тысяч россиян в рамках крупнейшей природоохранной акции "Час Земли", — добавил Честин.
В то же время, собеседник агентства выразил сожаление, что в указе президента не были упомянуты возобновляемые источники энергии, необходимость сокращения выбросов парниковых газов и цели развития ООН, которые находятся в центре повестки дня "Большой двадцатки" (G20).
"Что мне нравится — это то, что есть возможность зафиксировать, какие показатели должны быть достигнуты в наиболее загрязнённых регионах", — добавил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.
По его словам, особенно своевременно поручение снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск и Красноярск.
"Оно требует от будущего председателя правительства отклонить ходатайство "Русала" об отсрочке внедрения природоохранных программ в компании. Дело в том, что главными загрязнителями воздуха в Братске и Красноярске являются не выхлопы автомобилей, составляющие около 20% от загрязнения, а выбросы с металлургических заводов", — сказал Шварц.
Он также отметил, что WWF приветствуют появление списка грязных городов, в который включено большинство действительно наиболее экологически сложных промышленных центров страны.
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