В 500 городах РФ создадут виртуальные концертные залы

В 500 городах России создадут виртуальные концертные залы

Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в котором российский лидер, среди прочего, обратил внимание на необходимость соорудить виртуальные концертные залы в нескольких сотнях городах страны.

"Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации", — сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин указал на важность создания или же реконструкции культурно-образовательных и музейных комплексов, включая концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и прочие творческие школы, а также выставочные пространства.

Также одной из целей, обозначенных главой государства, стало продвижение талантливой в музыкальном плане молодежи, "в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра".

В сельских же поселениях необходимо создать или реконструировать культурно-досуговые организации клубного типа и развивать муниципальные библиотеки, говорится в документе.

Кроме того, президент указал на важность создания условий для показа национальных кинофильмов в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек.