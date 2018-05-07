Петербург стал самым популярным городом на 9 мая

Петербург стал самым популярным городом у туристов на 9 мая

Петербург стал самым популярным городом у российских туристов, выбравших его в качестве маршрута для путешествия 9 мая, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по развитию туризма со ссылкой на рейтинг бронирования гостиниц и квартир с 8 на 9 мая 2018 года.

"Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тула, Смоленск и Брест составляют топ-10 городов-героев по популярности среди российских туристов. Рейтинг сделан по данным броней гостиниц и квартир с 8 на 9 мая 2018 года", — сказал собеседник агентства.

По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева, в этом году, обогнав Москву, Петербург впервые стал самым популярным у туристов направлением на 9 мая.

"Это говорит о стремительно возрастающей туристической активности Северной столицы. Жители регионов и иностранные туристы предпочитают праздновать День Победы именно в Петербурге. Также хотелось бы отметить, что Санкт-Петербург стал самым популярным для экскурсионного и культурного отдыха на первомайские праздничные выходные", — заявил Мушкарев.

По данным комитета, в Санкт-Петербурге в праздничный выходной туристы потратят на проживание менее трех тысяч рублей в сутки.