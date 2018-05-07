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Названа главная тема «Ночи музеев» 2018 года в России 

RT на русском 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Главной темой ежегодной акции «Ночь музеев» 2018 года стали «Шедевры из запасников». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Министерства культуры России.
Акция состоится 19 мая. В ней будут участвовать как музеи, так и другие культурные учреждения.
Например, посетителей примут в усадьбе «Кусково», киностудии «Союзмультфильм», Государственном Дарвиновском музее. Галереи, выставочные залы и иные объекты будут работать до поздней ночи, некоторые — до утра.
Ранее Newinform сообщало, что Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно во время «Ночи музеев».
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