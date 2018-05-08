Ветеран из Калининграда рассказал о войне и нынешних заботах

Иван Артемьевич Рылов встретил Великую Отечественную войну совсем ребенком, в 1941 году ему исполнилось 14 лет. Однако на его долю выпало немало испытаний. Родился он в 1927 году в Калининской (по новому административному делению — Псковской) области, после войны служил на Сахалине, и уже больше 60 лет живет в Калининграде

Сложно представить, глядя на подтянутого стройного мужчину, одетого в джинсы и футболку, что он разменял уже десятый десяток. "Я живу сейчас как у Христа за пазухой. А сравнивать мне есть с чем", — говорит Иван Артемьевич.

Юный партизан

"Хоть и молодой был, войну видел воочию. Через 12 дней у нас в селе уже были немцы, первый фронт был безжалостный. Это потом уже наступила другая линия, и другие немцы уже установили другие порядки. В селе Леховое, в котором я жил, ночью партизаны ворвались, а у нас человек 100 немцев и человек 20 примкнувших, полицаев. Партизаны всех уничтожили, наш домик был крайним, сделали из него штаб", — рассказывает ветеран.

Мама с братом и сестренкой ушли к родственникам в соседнее село, Иван остался помогать партизанам. В одну из ночей их село окружили немцы.

"Наш дозор "прохлопал". Мне двое партизан говорят, мол, ползи в сторону шоссе. Я только отполз, пули свищут, грохот, снаряд попадает в мой дом, все в клочья. Добрался до мамы и сестренки, утром смотрим: нет села 125 домов, последние бревна еще "курятся". Погоревали-погоревали и пошли в деревню к деду", — продолжает Рылов.

Осенью 1942-го история повторилась: снова через деревню прошли партизаны, потом немцы, семь деревень по пути сожгли. Вся семья, в чем была, отправилась уже к бабушке, в Великие Луки. Через какое-то время и здесь развернулись ожесточенные бои.

"Немец отнесся к местному населению жестоко — все дома сожгли, людей — пожилых и детей маленьких — угнали на поезде. А таких как мы — 14, 15 лет — собрали в концлагерь, и я там оказался", — вспоминает Иван Артемьевич.

День своего освобождения он помнит "как сейчас" — 6 октября 1943 года, когда Красная Армия прорвала фронт, "опрокинула" немцев и освободила территорию. А на следующий год, как только Ивану исполнилось 17, его призвали в армию, но на фронт отправлять не спешили.

"Сталин дал указание 27-й год рождения на фронт не посылать, фронт продвигался на запад, успешно наша Красная Армия наступала. Я попадаю в учебно-курсовой полк, 499-й конвойный", — говорит ветеран.

Фотография в квартире ветерана Ивана Рылова

О том, как пришло известие о победе, Иван Артемьевич рассказывает с особым чувством: "Лежим мы в землянках, заходит старшина, говорит: "Дневальный, как только будет подъем, передай, что война закончилась". Только он ушел, одеяла полетели, все вскочили, стали кричать "Ура!" Но мы молодые, с одной стороны даже разочаровались, что на фронт не попали, все хотели хлеба наесться досыта, да и все шутили, что 100 граммов фронтовых положено. Но и радость какая пришла!"

Сахалин — Калининград

После окончания войны Иван Артемьевич попал в конвойные войска НКВД — охранял лагерь военнопленных, сопровождал их на работу. По службе оказался на Сахалине, но в 1952 году решил изменить жизнь.

"Еще когда служил на Сахалине, у меня зародилась мысль, что в деревне в Калининской области я не останусь. Погостил у родственников в Иркутске, приехал домой, устроился в колхоз. И уже мама говорит, мол, Ваня, нечего тебе в этой деревне делать. Поехал в Калининград — у меня тут тетка и брат двоюродный уже жили. Но не прописывают, сложность с этим. Такое было время. Родственники нашли возможность пристроить в море, на судне и прописали", — рассказывает Иван Артемьевич.

Так и проходил в море до 70-го года. За это время женился, появились сын и дочь. Сейчас у Ивана Артемьевича уже пятеро внуков и четверо правнуков. Несколько лет назад принял решение поселиться в калининградском доме ветеранов.

"Мне здесь нравится, я знаю жизнь, и лучше не пожелаешь. С сыном созвон ежедневный. Завтрак обед и ужин мне доставляют прямо на стол, пенсию получаю, помогаю внученьке иногда. Свобода полная — у меня прогулки два раза в день. Медицина меня не мучает, но все рекомендации, которые я от врачей раньше получил, я выполняю", — рассказывает ветеран.

Политика, шахматы и другие увлечения

Телевизор в квартире Ивана Артемьевича буквально не выключается — надо же следить за новостями.

"Я люблю политику и очень переживаю положение в Сирии, положение в родной Украине. Печально, что так с Украиной мы расстаемся. А в Сирии тоже непросто. Америка идет вразрез с нашим мнением, а это нехорошо. Америка задает тон, а наши противятся. Учитывая свою жизнь — 91 год, мне есть с чем сравнить. Знаю, что "пятый эшелон" просматривается, но он погоды не делает. Россия живет", — дает свою оценку политической ситуации в мире ветеран.

Ивана Артемьевича знают в Калининграде как постоянного участника шахматных турниров. Ну и морское прошлое не отпускает. Несколько полок в просторной комнате уставлены моделями парусников — их ветеран собрал сам. На столе незаконченная модель четырехмачтового барка.