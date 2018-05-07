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Названы популярные аудиогиды у пассажиров электричек
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Названы самые популярные аудиогиды у пассажиров электричек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Москва — Сергиев Посад" — самый скачиваемый аудиогид в первом квартале 2018 года в проекте "Говорящие экспрессы", сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
На данный момент в свободном доступе находятся 26 аудиогидов ЦППК. В планах компании — увеличение их количества.
Бесплатные аудиогиды создаются для проекта "Говорящие экспрессы". Они позволяют пассажирам узнать о достопримечательностях, расположенных на маршруте, истории станций, которые проезжает электропоезд.
Всего в первом квартале 2018 года аудиогиды ЦППК скачали более 50 000 раз.
ЦППК работает над созданием таких путеводителей с 2016 года. Для этого в качестве авторов привлекаются историки и тревел-журналисты. Так, самые интересные факты о Туле собрала редактор National Geographic Traveler Дарья Петрягина. Маршрут в Голицыне составил директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Вяземах и Захарове Александр Рязанов.
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