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Ветеранам выделят более миллиарда рублей к 9 мая
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Ветеранам выделят более миллиарда рублей ко Дню Победы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Государство потратит на единовременную выплату ветеранам ко Дню Победы более миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении Минтруда, поступившем в "Газету.Ru".
"Общий объем средств федерального бюджета на эти цели составит 1,034 млрд руб. Единовременная выплата будет осуществлена в мае-июне 2018 года", — говорится в сообщении Минтруда.
Пенсионный фонд направит на единовременные выплаты ветеранам к 9 мая 887,9 млн рублей, рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе ведомства.
"По линии Пенсионного фонда это 887,9 млн рублей, и еще будут выплаты по линии силовых ведомств", — уточнили в ПФР.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тыс. руб.
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