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Turkish Airlines начала полеты из Стамбула в Краснодар
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Turkish Airlines начала полеты из Стамбула в Краснодар 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Flickr / Aero Icarus
Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines открыл авиасообщение между Стамбулом и Краснодаром, первый рейс отправился в понедельник, заявил РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании Исмаил Велиоглу.
"Краснодар стал десятым российским городом, куда летают самолеты нашей авиакомпании. Первый рейс отправился сегодня. Всего из Стамбула в Краснодар будет выполняться пять рейсов в неделю", — сказал собеседник агентства.
Помимо Краснодара Turkish Airlines осуществляет полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов, Казань, Самару, Воронеж и Уфу.
В сентябре прошлого года вице-президент авиакомпании по связям с общественностью Яхья Устюн рассказывал РИА Новости, что Turkish Airlines намерена в 2018 году увеличить число выполняемых в РФ рейсов, в частности в Ростов и Сочи.
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