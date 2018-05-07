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В Подмосковье авиация поможет в вакцинации животных
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В Подмосковье вакцинацию животных проведут при помощи авиации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Московской области стартует вакцинация от бешенства диких и бездомных животных. Об этом сообщил телеканал "360". На землях Ветеринарного территориального управления №2 Подмосковья распространят 70 тысяч доз.
Вакцинацию животных проведут в Клину, Химках, Мытищах, Королеве, Дубне и Долгопрудном. Также прививки зверям сделают в Дмитровском, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Пушкинском и Талдомском районах.
Домашних животных против бешенства прививают бесплатно. Для вакцинации диких ветинспекторы используют авиацию. С самолета сбросят 70 тысяч приманок, животные найдут их по запаху и съедят. Вакцина будет действовать целый год.
В начале года на территории Черноголовки были зафиксированы вспышки вируса, поэтому здесь вакцинацию провели в первую очередь. Ветеринарные инспекторы призывают регулярно делать домашним животным прививки против бешенства.
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