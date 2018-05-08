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Москалькова оценила действия ОМОНа на акции 5 мая
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Москалькова прокомментировала действия ОМОНа во время акций 5 мая в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что ОМОН действовал корректно во время задержания граждан на несанкционированных акциях 5 мая в Москве.
"Задержание производилось — очень многие мне даже звонили и говорили, что ОМОН действовал корректно", — сказала Москалькова РИА Новости.
"В этот раз, в отличие от предыдущих, в том числе по инициативе уполномоченного и других заинтересованных в установлении истины при рассмотрении конфликтных ситуаций, было задействовано очень большое количество видеонаблюдений, видеотехники: был вертолет, который снимал всю ситуацию, были видеокамеры передвижные летающие. И это давало возможность установить суть конфликтов", — добавила Москалькова.
Она подтвердила, что из 370 человек, задержанных в Москве, половина, действительно, была молодежь. ГУМВД по столице ранее сообщало, что после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, были переданы родителям. По мнению Москальковой, эту ситуацию можно проанализировать с точки зрения политической активности молодежи и использования молодежи в целях, "далеких от просто свободы слова".
"Несанкционированный митинг — это всегда риски, потому что к санкционированному митингу готовятся и медицина, и органы правопорядка. Когда он возникает стихийно, несанкционированно, тогда эти службы не готовы. Более того, они должны выполнять функцию прекращения несанкционированного митинга. В этом большая опасность, особенно для молодежи и несовершеннолетних, я имею в виду в несанкционированном митинге", — отметила омбудсмен.
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