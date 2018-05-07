«Сексистская шуточка» Лебедева перессорила Facebook 

Пользователи соцсети Facebook поссорились из-за «тупой сексистской шуточки» Артемия Лебедева.
«Выпила водку — береги пилотку!» — гласит надпись на опубликованной дизайнером фотографии.
На снимке запечатлена картина с девушкой в расстегнутой блузке, пионерском платке и пилотке. В руке она держит граненый стакан, видимо, с водкой.
Именно это Лебедев и назвал «тупой сексистской шуточкой», которую он смог «отпустить», так как живет в стране, где это можно делать «безнаказанно». По словам дизайнера, это его радует.
Некоторые подписчики осудили Лебедева за «пилоточный репертуар» и пообещали отписаться. Другие осудили первых, подняв их на смех при помощи тех же самых «тупых сексистских шуточек».
«И все-таки вы, Артемий, хамло редкостное», — написал один из пользователей.