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Подсчитан ущерб для окружающей среды от полигона «Кучино»
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Подсчитан ущерб для окружающей среды от полигона «Кучино» 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Двум сотрудникам подмосковного полигона ТБО «Кучино» предъявлены обвинения в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды, сообщили в СК.
Как передает ТАСС, органами СУ СК по Московской области инженер по охране окружающей среды (эколог) ООО «Заготовитель» и мастер полигона ТБО «Кучино» обвиняются в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды.
Ущерб от загрязнения окружающей среды превысил 2,2 млрд рублей.
Напомним, летом 2017 года президент России Владимир Путин потребовал за месяц ликвидировать свалку «Кучино» в Балашихе. Это распоряжение он сделал после жалобы, которая поступила в ходе прямой линии, когда Путин пообещал, что даст поручение по поводу приближающейся к жилым домам свалки.
Позднее полигон «Кучино» закрыли. На его месте может появиться санная трасса.
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