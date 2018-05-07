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В петербургском метро появились схемы с новыми станциями
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В петербургском метро появились схемы с новыми станциями 

RT на русском 3 часа назад
Фото: metro.spb.ru
Петербургском метрополитене появились схемы с новыми станциями, сообщает Newinform. Карты соответствуют планам развития на ближайшие годы. В частности, можно увидеть «Новокрестовскую» и «Беговую» на зелёной ветке.
Пунктиром отражены Красносельско-Калининская линия от «Юго-Западной» до «Обводного канала — 2» и участок Фрунзенского радиуса.
Увидеть обновлённую схему можно, например, в тематическом мобильном приложении и на сайте метрополитена, передаёт Пятый канал.
Ранее сообщалось, что петербургское метро будет работать круглосуточно в «Ночь музеев» в мае.
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