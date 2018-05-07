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В Литве 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»
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В Литве 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданская акция "Бессмертный полк" состоится 9 мая и в Литве, сообщила в понедельник РИА Новости координатор мероприятия в Вильнюсе Татьяна Афанасьева-Коломиец.
Акция "Бессмертный полк" в 2018 году пройдет уже в седьмой раз. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2017 году акция "Бессмертный полк" собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания.
"Во всех городах и поселках Литвы, где есть воинские захоронения, 9 мая придут жители с фотографиями родных, павших на войне. Акция памяти традиционная, во все времена она была, есть и будет. Самое главное — это память в сердце", — сказала РИА Новости координатор движения.
По ее словам, в этом году акция состоится в Алитусе, Паневежисе, Вильнюсе, Клайпеде, Шауляе, Висагинасе, Григишкес и других городах и поселках Литвы. "Для подвига нет срока давности. Проходят годы, сменяются поколения, а этот праздник остается. Мои родители говорили, что 9 мая нужно стоять на коленях у могил павших. Павшим мы благодарны за то, что живем", — подчеркнула она.
В Вильнюсе колонна "Бессмертного полка" 9 мая пройдет по Антакальнисскому кладбищу до главного воинского мемориала.
Впервые гражданская акция в Литве состоялась в Вильнюсе в 2015 году, тогда к акции присоединилось 11 человек. С каждым годом участников становится все больше.
В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.
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