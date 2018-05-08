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В Кузбассе бесплатно покажут военные фильмы
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В Кузбассе 9 мая в кинотеатрах бесплатно покажут военные фильмы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Кемеровской области смогут бесплатно посмотреть военные фильмы в муниципальных кинозалах и прямо на городских площадях в День Победы, сообщает пресс-служба региональной администрации.
"Акция "Кино Победы" состоится в Кузбассе 9 мая. В этот день жители региона в 60 муниципальных кинозалах смогут посмотреть легендарные отечественные картины "В бой идут одни "старики" 1973 года и "Офицеры" 1971 года. Кроме того, состоится несколько показов на открытых площадках", — говорится в сообщении.
По данным властей, в Киселевске фильмы будут демонстрироваться с 11.00 до 23.00 (7.00-19.00 мск) на площади Мужества. В городе Тайга — на площади перед городским Дворцом культуры, в Топках — на площади культурно-досугового центра "Цементник", в поселке Промышленная будет задействована открытая площадка районного культурно-досугового комплекса. В Ленинске-Кузнецком открытые показы планируются на площади торжеств имени Мазикина.
"В Кемерово бесплатные показы этих фильмов пройдут в "Кузбасскино" в кинозале "Альтернатива" в 15.00 и 17.00 соответственно (11.00 и 13.00 мск)", — уточнили в обладминистрации.
Ожидается, что бесплатные показы фильмов посмотрят более 15 тысяч человек, предполагает пресс-служба.
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