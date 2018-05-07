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Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы
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Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

Россия и США встретятся в Атлантике

Воссозданный Второй флот Военно-морских сил США будет противостоять российским подводным лодкам в Атлантическом океане, заявил Washington Post военный эксперт и экс-командир одного из американских эсминцев Брайан Макграт. По его словам, объявлением о возвращении Второго флота американцы «сигнализировали» России о своей более «убедительной и мощной» политике в Северной Атлантике.

Чиновники шантажируют украинских спортсменов

Украинские спортсмены будут ездить на соревнования в Россию только за свой счет, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в соцсети Facebook. Чиновник назвал право возглавляемого им ведомства не оплачивать поездки атлетов в Россию «суверенным». Также он заявил, что за победы на таких состязаниях украинцы не получат призовые.

Трамп может спровоцировать войну

Выход США из сделки по ядерной программе Ирана может привести к войне. Такое мнение в интервью газете Spiegel высказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Но я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны», — заявил он.
Лидер Пятой республики сравнил решение, которое может принять президент США, с открытием ящика Пандоры, то есть источника всяческих бедствий.

За допинг предложили сажать

Прославленный биатлонист Александр Тихонов заявил «Матч ТВ», что Россия находится «на пороге» новых допинговых скандалов. По его словам, наказание за нарушение антидопинговых правил следует сделать уголовным, так как уже предусмотренная ответственность неэффективна.

В магазинах появятся «светофоры»

Продукты, продающиеся на российских прилавках, могут начать маркировать цветами светофора, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Подобный пилотный и добровольный проект может стартовать уже летом нынешнего года. Красный, желтый и зеленый цвета станут своеобразным индексом уровня соли, сахара и жирных кислот, содержащихся в продукте, и помогут россиянам питаться более здорово, делая осознанный выбор.
Комментарии18  Ещё 2 источника 
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