Метеорологи: апрель 2018 года вошел в тройку самых теплых месяцев

Температура в апреле 2018 года была почти на полградуса Цельсия выше, чем средние значения аналогичных месяцев в 1981-2010 годах. В этом отношении он уступил лишь апрелю 2016 и апрелю 2017 годов, заняв третье место, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Тенденция к потеплению

Согласно информационному бюллетеню ВМО, опубликованному в Женеве, "глобальная температура в апреле 2018 году была заметно выше средней". И хотя минувший месяц не отличался столь же "исключительными показателями, как апрель 2016-го и апрель 2017 года", тем не менее он "соответствовал восходящей тенденции по 0,18 градуса Цельсия за десятилетие, которая наблюдается в глобальной температуре с 1979 года". В целом, в течение 12 месяцев (с мая 2017 по апрель 2018 года) в мире было на 0,47 градуса теплее, чем в среднем в 1981-2010 годы.

Таким образом, констатируют в ВМО, минувший апрель почти на 0,5 градуса превзошел температурные показатели, характерные для аналогичных месяцев в 1981-2010 годах. Он стал самым теплым апрелем за всю историю наблюдений за погодой и климатом, но ему не хватило примерно 0,2 градуса, чтобы дотянуть до рекордно теплого апреля 2016 года.

Впрочем, в некоторых государствах, в частности, в Германии Аргентине , в прошлом месяце были установлены местные рекорды. В Германии средняя температура составила 12,4 градуса, что на 4 градуса выше, чем в 1981-2010 годах. Существенно теплее, чем обычно, было также в некоторых районах Мексики , на юго-западе США , на значительной территории Северной Африки, в Китае Монголии . Правда, одновременно более холодная, чем обычно, погода стояла в центральных районах США и ряде районов Канады

Температура на большей части Северного Ледовитого океана и прилегающей суше была выше средних величин, а протяженность льда — меньше, чем обычно. В частности, в Беринговом море площадь льда была в конце апреля рекордно низкой: море практически освободилось от ледового покрова, хотя обычно его площадь достигает в это время 500 тыс. кв. км.

Погодный экстрим

Кении, Сомали, Танзании и Во многих странах мира в прошлом месяце наблюдались экстремальные погодные явления. Это, в частности, обильные дожди и наводнения в Восточной Африке и регионе Африканского Рога. Пострадали сотни тысяч людей в Эфиопии Уганде . На Гавайях 14-15 апреля в некоторых районах за 24 часа выпало, согласно поступившим в ВМО сообщениям, 1262 мм осадков. Если эти данные подтвердят эксперты, то будет зафиксирован новый рекорд для США, поясняет организация.

Пакистане 30 апреля две метеостанции зарегистрировали в провинции Синд температуру не менее 50 градусов. Жара установилась в стране в марте: в 30 городах были побиты температурные рекорды.

Станция мониторинга загрязнения атмосферы в Мауна-Лоа на Гавайях впервые в истории наблюдений зафиксировала в апреле средний уровень концентрации двуокиси углерода, превышающий 410 частиц на миллион. В свою очередь, по данным, полученным на станции, расположенной на Тенерифе ( Испания ), 7 апреля концентрация СО2 составила там почти 414 частиц на миллион. В этой связи в ВМО обращают внимание на тенденцию к росту концентрации парниковых газов.

Как подчеркивают эксперты, "концентрация парниковых газов, протяженность льда и глобальные температуры являются индикаторами долгосрочного изменения климата вследствие деятельности человека". ВМО напоминает в этой связи, что в прошлом году средняя глобальная температура была на 1,1 градуса выше значений доиндустриальной эпохи. Кроме того, период 2013-2017 годов стал самым теплым за время метеонаблюдений пятилетним периодом, а девять самых теплых лет в истории лет были зафиксированы после 2005 года.