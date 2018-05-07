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Ветераны получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы
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Ветераны получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы 

Москва24 3 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Ветераны получат по десять тысяч рублей по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Указ об этом подписал Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.
"Произвести в мае–июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской республике". Уточняется, что выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах".
В связи с этим президент РФ дал правительству поручение обеспечить финансирование расходов, необходимых для реализации указа, а также определить порядок и условия единовременной выплаты.
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