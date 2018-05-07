Ветераны получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы

Ветераны получат по десять тысяч рублей по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Указ об этом подписал Владимир Путин . Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

"Произвести в мае–июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской республике". Уточняется, что выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах".

В связи с этим президент РФ дал правительству поручение обеспечить финансирование расходов, необходимых для реализации указа, а также определить порядок и условия единовременной выплаты.