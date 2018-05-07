«Ну, за трезвость!»

В этот день, … лет назад

Нужно бороться с пьянством? В России этот вопрос, конечно, дискуссионный. Хотя все-таки многие понимают — нужно. А как лучше всего бороться? Лечением, самовнушением? Или административными методами? Горбачев попробовал. А что получилось в итоге?

Седьмого мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения". Широкомасштабная кампания проходила под лозунгом: "Трезвость — норма жизни".

С этого, в сущности, и началась "перестройка". Впервые Михаил Горбачев произнес это слово 23 апреля 1985 года на Пленуме ЦК КПСС , на котором сообщил о планах реформ, направленных на ускорение социально-экономического развития страны. Хотя справедливости ради надо сказать, что "отцом перестройки" вполне можно назвать Юрия Андропова . Планы экономических реформ начали разрабатываться специалистами еще в годы его правления.

А с 7 мая 1985 года начали бороться с алкоголизмом. Странная какая-то получилась кампания: в отличие от большинства партийных мероприятий эта "война" закончилась скорее поражением, нежели классической ничьей. Хотя казалось, что Горбачев идеологически все подготовил. Говорил, что если посчитать, сколько водки выпито, хватило бы на помощь многим нуждающимся. И еще:

"Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны"…

Специалисты подсчитали, что к 1984 году потребление алкоголя превысило 10 литров на человека. Для сравнения: в дореволюционной России этот показатель не превышал 5 литров. Впрочем, под алкоголем подразумевались все спиртосодержащие напитки.

Оставалось только уговорить народ бросить пить. А с этим оказалось намного сложнее. Может, потому, что народ не читал постановлений Совмина?..

До Горбачева борьба с пьянством и алкоголизмом в Советском Союзе велась, но как-то несерьезно. Ну вытрезвители, ну лишение 13-й зарплаты, ну отпуск в декабре, ну ЛТП… Помогало не очень: кто пил — тот все равно продолжал пить. Поэтому вся антиалкогольная кампанейщина до последнего генсека ограничивалась чаще всего простым повышением цен на водку. Вспоминается старый советский анекдот. Дочка спрашивает у отца:

— Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить?

— Нет, доченька, теперь ты будешь меньше кушать!..

В чем же состояли, по мнению экспертов, минусы горбачевской кампании?

Ну, во-первых, это вызвало широкое недовольство народа. Понятно, что мнение народа никого особо не волновало в партийных верхах, но все же не надо забывать события 1962 года в Новочеркасске.

Во-вторых, не были учтены экономические последствия.

В-третьих, был нанесен колоссальный урон винодельческой и спиртоводочной промышленности. В частности, выкорчевывались элитные виноградники. Потомственные виноделы сходили с ума, умирали от инфарктов, кончали жизнь самоубийством.

В-четвертых, народ стал массово гнать самогон, употреблять различные химические вещества, содержащие спирт: одеколоны, лосьоны, очистители, клеи и т.п. Это привело к большой смертности среди работоспособного населения.

А теперь о плюсах. Во второй половине 80-х годов продолжительность жизни мужского населения увеличилась на 2,5 года и достигла 63 лет.

Увеличилась рождаемость: в среднем на 400 тысяч детей в год больше.

Преступность в состоянии алкогольного опьянения значительно уменьшилась. В сберкассы денег стали класть намного больше. (Чтобы потом их обесценить гайдаровскими реформами?)…

Можно долго перечислять и "плюсы", и "минусы". Но, как известно из математики: плюс на минус — в итоге всегда минус.

По подсчетам, производство водки снизилось с 806 миллионов до 60 миллионов литров. И это при том, что выпуск и реализация алкогольной продукции составляла до трети прибыли бюджета. А ликероводочные заводы тем временем в срочном порядке перепрофилировались на производство безалкогольных напитков. Это, конечно, хорошо для детей, но не для бюджета. Сколько стоила бутылка "Буратино" и пол-литра самой дешевой водки — "андроповки"? Разница в цене раз в двадцать!… И это на фоне падения мировых цен на нефть. Все это привело к тому, что впервые за долгое время бюджет стал дефицитным.

Впоследствии сам Горбачев признал, что "антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из магазинов. Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы. И бороться надо непрерывно, постоянно".

Да, Горбачев прав. Но не слишком ли поздно он это понял? Когда паровоз под названием "СССР" уже сорвался в политическую и экономическую пропасть? Об этом есть замечательная поговорка: русский человек задним умом крепок…