Курганцы возмутились ошибкам на плакатах к Дню Победы

В Кургане ко Дню Победы появились баннеры с орфографическими ошибками

Баннеры с орфографическими ошибками, посвященные Дню Победы, появились на зданиях в Кургане , администрация города заявила, что не заказывала данные конструкции, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.

Как сообщается в соцсети "Вконтакте" на страничке, посвященной городу Курган, местные жители обратили внимание на размещенные в городе баннеры ко Дню Победы, напечатанные с ошибками. Так, на баннерах было написано: "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".

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"…по баннерам, размещенным на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта… Департамент социальной политики администрации города Кургана не является заказчиком указанных баннеров. Баннеры были изготовлены РА "Контур" на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы", — говорится в сообщении.

В администрации города не уточнили, будут ли обращаться в рекламное агентство с просьбой демонтировать баннеры с ошибками.