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Курганцы возмутились ошибкам на плакатах к Дню Победы
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В Кургане ко Дню Победы появились баннеры с орфографическими ошибками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: vk.com
Баннеры с орфографическими ошибками, посвященные Дню Победы, появились на зданиях в Кургане, администрация города заявила, что не заказывала данные конструкции, сообщила в понедельник пресс-служба горадминистрации.
Как сообщается в соцсети "Вконтакте" на страничке, посвященной городу Курган, местные жители обратили внимание на размещенные в городе баннеры ко Дню Победы, напечатанные с ошибками. Так, на баннерах было написано: "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".
скриншот
"…по баннерам, размещенным на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта… Департамент социальной политики администрации города Кургана не является заказчиком указанных баннеров. Баннеры были изготовлены РА "Контур" на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы", — говорится в сообщении.
В администрации города не уточнили, будут ли обращаться в рекламное агентство с просьбой демонтировать баннеры с ошибками.
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