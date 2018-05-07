В РФ пройдет эксперимент по маркировке еды

Летом 2018 года в России может начаться проект по добровольной маркировке продуктов питания зеленым, желтым и красным цветами в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот.

Такая индикация, по мнению Роспотребнадзора, позволит людям сделать осознанный выбор при покупке. В магазинах будут сделаны отдельные полки, на которых выставят промаркированную продукцию.

В апреле руководитель ведомства провел встречу с производителями пищевой продукции, а также с представителями крупнейших торговых сетей, на которой обсуждались запуск и реализация проекта "Светофор".