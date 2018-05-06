Ещё
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Влияние Скандинавского антициклона в Москве в понедельник принесёт с собой тёплую погоду без осадков, температура воздуха в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода постепенно пойдёт на улучшение, скажется влияние Скандинавского антициклона. Поэтому осадки сегодня маловероятны, из-за облаков выглянет солнце", — сказал Тишковец РИА Новости.
По данным центра "Фобос", температура в Москве повысится до плюс 20-22 градусов, по области — до плюс 18 — плюс 23 градусов, что теплее климатической нормы мая.
Ветер в столичном регионе в понедельник северо-восточный, 1-6 метров в секунду, давление будет практически неизменным и составит 752 миллиметра ртутного столба, уточнил собеседник агентства.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
РИА Новости: последние новости
Умер актер и режиссер Юрий Томошевский Кремль подавил оппозицию с помощью секретного инструмента Керченский пролив освятили с гигантского аэростата "Россия"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей343
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой848
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика9
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой12
На Украине рассказали о планах на Крымский мост582
Видео
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
00:48
«Терминаторы» показали в действии
Армия Оружие
04:55
Хабенский устроил перепалку с журналисткой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение