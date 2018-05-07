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В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди и грозы
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В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди и грозы 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В понедельник, 7 мая, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха составит 19… 24 °C, по северу области 12…17 °C.
Во вторник, 8 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 5… 10 °C, днем 18… 23 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
В среду, 9 мая, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 20 до 25 °C, по северной половине от 14 до 19 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
В четверг, 10 мая, ночью местами пройдет кратковременный дождь. Столбик термометра опустится от 7 до 2 °C. Днем переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 13… 18 °C. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.
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