Умер Юрий Томошевский

Известный петербургский режиссер погиб на гастролях в Германии

Пятого мая на гастролях в Германии умер главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Юрий Томошевский. Об этом сообщил «Фонтанке» автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.

Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске. Он служил в Большом драматическом театре в Ленинграде. В конце 80-х при поддержке Георгия Товстоногова он основал в Ленинграде театр «Приют комедианта». В 2005 году Томошевский стал худруком Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества.

Как отмечает издание, о прощании с режиссером будет объявлено позже.