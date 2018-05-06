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Умер Юрий Томошевский
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Известный петербургский режиссер погиб на гастролях в Германии 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Юрий Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске. Он служил в Большом драматическом театре в Ленинграде.
Пятого мая на гастролях в Германии умер главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Юрий Томошевский. Об этом сообщил «Фонтанке» автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.
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Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске. Он служил в Большом драматическом театре в Ленинграде. В конце 80-х при поддержке Георгия Товстоногова он основал в Ленинграде театр «Приют комедианта». В 2005 году Томошевский стал худруком Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества.
Как отмечает издание, о прощании с режиссером будет объявлено позже.
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