Скончался Юрий Томошевский

Скончался режиссёр Юрий Томошевский

Актер и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая в возрасте 61 года.

Об этом сообщается на странице Романтического театра Юрия Томошевского в социальной сети «ВКонтакте».

«5 мая 2018 года трагически погиб в результате несчастного случая актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Валентинович Томошевский», — говорится в сообщении.