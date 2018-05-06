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Скончался Юрий Томошевский
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Скончался режиссёр Юрий Томошевский 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая в возрасте 61 года.
Об этом сообщается на странице Романтического театра Юрия Томошевского в социальной сети «ВКонтакте».
«5 мая 2018 года трагически погиб в результате несчастного случая актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Валентинович Томошевский», — говорится в сообщении.
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Ранее стало известно, что народный артист Азербайджанской ССР Фуад Поладов умер в возрасте 69 лет.
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Комментарии5  Ещё 20 источников 
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