Скончался Юрий Томошевский

Актер и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая в возрасте 61 года.
Об этом сообщается на странице Романтического театра Юрия Томошевского в социальной сети «ВКонтакте».
«5 мая 2018 года трагически погиб в результате несчастного случая актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Валентинович Томошевский», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что народный артист Азербайджанской ССР Фуад Поладов умер в возрасте 69 лет.