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Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
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Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой 

Дни.ру 13 часов назад
Заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский погиб в Германии на 62-м году жизни в результате несчастного случая. Знакомые и близкие режиссера сообщают, что его смерть была "трагической и нелепой".
Инцидент произошел во время частной поездки. В окружении Томошевского рассказали, что причиной смерти стал несчастный случай, передает Russia Today. В данный момент его подробности не раскрываются.
"Давайте дождемся какого-либо официального заявления, а не будем множить слухи", — заявили близкие театрального деятеля.
По некоторым сведениям, артист упал. "Что-то случилось. То ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай", — поделилась некоторыми деталями произошедшего работница театра. "Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать. Кремация будет в Германии", — добавил искусствовед Исаак Кушнир.
Ученики режиссера шокированы гибелью своего наставника. Свои соболезнования они выражают в социальных сетях, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, cоветский и российский актер и театральный режиссер Юрий Томошевский cыграл более чем в двадцати спектаклях и снялся в нескольких фильмах. Наиболее заметной из них стала картина "Горько!" режиссера Юрия Мамина.
Актер работал в Большом драматическом театре имени Горького, был главным режиссером Филармонии для детей и юношества, а также руководил созданным им "Романтическим театром". Кроме того, он выпустил курс в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
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