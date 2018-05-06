В Стокгольме прошла акция «Бессмертный полк» 

Акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, в четвертый раз состоялась в столице Швеции в воскресенье. Организатором памятного шествия стал Союз русских обществ Швеции.
Перед акцией в храме прихода Сергия Радонежского прошел благодарственный молебен о даровании победы в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" начал свое шествие от площади Мариаторгет. Участники следовали по улице Санкт Паулсгатан, неся в руках фотографии своих родственников — участников войны, а также баннеры с названием акции на шведском и русском языках.
На площади Медборгарплатсен в южной части Стокгольма состоялся митинг памяти. Он начался с минуты молчания, после которого прозвучал гимн Советского Союза, были исполнены "Священная война" и "Журавли", песни военных лет.
Союз русских обществ Швеции объединяет более 50 русскоязычных организаций. День Победы российские соотечественники вместе начали отмечать в Стокгольме более 10 лет назад, в 2015 году сформировался первый "Бессмертный полк". "В этом году в Стокгольм приехало немало жителей из других шведских городов — Гётеборга, Норрчёпинга, Хельсингборга", — рассказала председатель союза Людмила Сигель.
"Бессмертный полк"
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.