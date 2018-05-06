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В Сеуле прошла акция «Бессмертный полк»
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В Сеуле прошла акция «Бессмертный полк» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Акция "Бессмертный полк" и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в воскресенье в столице Республики Корея. В сеульском парке в районе Синдан собралось более двух сотен человек, многие из которых принесли с собой портреты своих родственников — участников ВОВ.
Открывая мероприятие, посол России в Южной Корее Александр Тимонин поздравил всех пришедших, в числе которых были не только россияне, но и граждане бывших советских республик, с наступающим Днем Победы. Он отметил важность этой даты, объединяющей людей из многих стран мира, чьи предки внесли вклад в победу над фашизмом.

Гречневая каша и хлебный паек

"Бессмертный полк" проходит в южнокорейской столице уже третий год подряд. В этот раз организаторы постарались придать акции больше военного колорита: установили собственноручно изготовленную полевую кухню, из которой посетители могли бесплатно попробовать гречневую кашу с тушенкой, выдавали карточки, аналогичные тем, по которым жители блокадного Ленинграда получали хлебный паек. Кроме того, в рамках мероприятия прошла акция "Георгиевская лента".
Участники прошли маршем через парк, после чего на специально оборудованной сцене состоялся праздничный концерт с участием учеников русских школ в Республике Корея. Многие посетители пришли на место проведения "Бессмертного полка" в военной форме или с ее элементами, привели с собой детей.

Вклад корейцев в победу

"Представители корейской диаспоры в СССР во время Великой Отечественной войны не подлежали призыву, поскольку незадолго до этого они были репрессированы и насильственно переселены с Дальнего Востока в Среднюю Азию, власти относились к ним с подозрением", — рассказал в беседе с ТАСС один из участников шествия, Аркадий Мун.
"Но все-таки некоторым из них удалось попасть на войну, и один этнический кореец даже стал героем Советского Союза. Люди в паспортах приписывали к своим корейским фамилиям окончание "баев", таким образом "превращаясь" в казахов и киргизов, и после этого отправлялись на фронт", — поведал он. Остальные корейцы СССР вносили вклад в победу, трудясь в колхозах Средней Азии, поставляя в войска продовольствие, а промышленности — хлопок и другую продукцию, отметил Мун.

Южнокорейцы проявили интерес

"Бессмертный полк" привлек также внимание и южнокорейцев. Многие прохожие и посетители парка интересовались, почему в парке так много иностранцев в военной форме с оранжево-черными ленточками, а узнав причину, начинали активно фотографироваться на фоне шествия, плакатов и полевой кухни, а также с наиболее колоритными участниками.
Некоторые даже отважились отведать гречневой каши и черный хлеб. "Вкус необычный, я никогда не пробовала ничего подобного. Совсем не похоже на нашу еду, но вообще это довольно вкусно и, наверное, очень полезно", — поделилась впечатлениями с ТАСС Ким Сок Ча, 22-летняя студентка одного из сеульских вузов.
Она также сказала, что никогда не слышала о Дне Победы, хотя в общих чертах знакома с историей Второй мировой войны. "У нас в Корее каждый год широко отмечают День освобождения от японской оккупации, которое произошло 15 августа 1945 года. Но о роли России в этом событии у нас в Южной Корее говорится очень мало", — добавила девушка.
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