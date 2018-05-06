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В Сиднее прошел «Бессмертный полк»
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На акции «Бессмертный полк» в Сиднее пронесли украинский флаг 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: avstralia.com.au
В крупнейшем городе Австралии Сиднее в воскресенье прошла акция «Бессмертный полк». Свыше 100 человек колонной прошли по центральной площади города Мартин Плейс.
В первом ряду колонны участники акции несли транспарант с надписью «Бессмертный полк Австралия — Сидней», а также флаги — советский, российский, украинский и австралийский, а замыкала колонну группа молодых людей с флагами советских республик, передает ТАСС.
Координатор мероприятия, руководитель благотворительной организации «От сердца к сердцу» Ксения Трифонова рассказала, откуда в начале колонны появился украинский флаг. «Сегодня пришло много выходцев из разных республик, в том числе с Украины, в основном одесситы. Должен был быть еще флаг Белоруссии, но они, к сожалению, не сумели прийти из-за срочной работы», — заметила она.
Собравшиеся на акции в Сиднее несли портреты своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Одна из самых юных участниц сиднейской акции, девятилетняя Маша, сообщила, что родилась в Австралии, что пришла с портретом своего прапрадедушки, о котором «почти ничего не знает, но знает, что он был на войне».
С официальными речами на акции в Сиднее не выступали. Участники пели песни военных лет, а проходя мимо расположенного на площади мемориала погибшим солдатам Первой мировой войны, остановились и минутой молчания почтили память всех погибших в мировых войнах.
После шествия люди просто собрались плотной группой и общались друг с другом. Кто-то рассказывал о родных, участвовавших в войне, кто-то обсуждал текущие дела, третьи узнавали новости о своих знакомых. Мероприятие получило восторженные отклики, участники акции не пожалели, что пришли, и обещали принять участие в «Бессмертном полку» и в следующие годы.
«Мы начали проводить «Бессмертный полк» в Сиднее в 2013 году, поначалу акция проходила в рамках парада, который в Сиднее проводится в День АНЗАК (25 апреля, День ветеранов и памяти погибших в войнах и военных конфликтах — прим. ВЗГЛЯД), — рассказала координатор акции Ксения Трифонова. — Но в последний раз устроители парада запретили участникам носить фотографии».
«Людям очень нравится этот праздник, и они хотят в нем участвовать. Это важно и для них самих, и для подрастающего поколения. Очень хорошо и важно, что люди помнят и чтят свою историю», — сообщила координатор мероприятия.
Добавим, что во время акции «Бессмертный полк», прошедшей в Нью-Йорке в субботу, 5 мая, один из исторических реконструкторов, 32-летний Роб Белл, под аплодисменты окружающих сделал предложение своей девушке Триш ДеАрмонд.
Напомним, «Бессмертный полк» прошел в Швейцарии, Австралии, США. В некоторых странах в этом году акция состоялась впервые.
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