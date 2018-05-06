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Генеральная репетиция Парада началась в Москве
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Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В генеральной репетиции принимают участие более 12,5 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц военной техники и вооружения. По Красной площади проедутся автомобили «Тигр», танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-C», ракетные комплексы «Ярс», а также перспективные образцы: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция», а также БМПТ «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9».
В воздушной части парада задействованы 75 экипажей авиации.
Над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, а также новейшие истребители Су-57.
Как сообщил корреспондент «360» сообщил, что сильная облачность над столицей не позволила авиации принять участие в репетиции. Истребители возвращаются обратно на базу.
В ЦОДД рекомендовали отказаться от автомобилей сегодня в связи с репетицией Парада Победы, который пройдет 9 мая. В связи с репетиции будет полностью перекрыто большинство центральных дорог.
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