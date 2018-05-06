Легенда Калининграда: ветеран Демешева об ужасах войны

Калининградская легенда: ветеран Демешева об ужасах войны и чувстве юмора

Нину Петровну Демешеву в Калининградской области без преувеличения знают все. Она приехала в тогда еще Кёнигсберг сразу же после войны и практически все время была на виду, вела активную общественную работу. Когда говорят о Нине Петровне, сразу вспоминают один факт ее биографии — как молодая солистка фронтового ансамбля, в преддверии Великой Победы она танцевала чечетку на ступеньках Рейхстага. Но у нее от войны остались и совсем другие воспоминания: холод, кровь и большое горе.

Санитарка под огнем

Уроженка Тамбова , тогда еще 17-летняя Нина Скворцова , начала службу в 41-м году в санитарном поезде — в таких возили из госпиталей далеко в тыл тяжелораненых. В 1942-м, когда в Воронеже поезд разбомбили, она была переведена на Сталинградский фронт, в "санлетучку" — это товарные вагоны, которые подходили к Сталинграду, принимали раненых и отвозили их по госпиталям.

"После Сталинградской операции я была откомандирована в медико-санитарный батальон — медсанбат — на Курскую дугу. Наша армия освобождала Орел. Сутки, двое, трое — сколько длится бой, столько и мы работаем, смены-то никакой не было. Буквально в обморок хирурги падали, уставшие, делали операции. Времени не было ни поесть, ни попить, ни поспать", — вспоминает Нина Петровна.

По окончании Курской операции Советская армия пошла на Украину , освободила Харьков . Демешева попала на передовую, в пехотную роту санинструктором.

Фронтовая филармония

В конце 44 года по приказу командующего третьей танковой армии стали организовывать фронтовые ансамбли песни и пляски, Нину откомандировали туда. До войны, еще учась в школе, она уже работала в ансамбле песни и пляски тамбовской филармонии, а танцевала вообще с самого детства, говорит ветеран.

"Мы давали концерты перед боем для солдат. Летит разведка немецкая, начинается бомбежка — и солдаты гибнут, и артисты гибнут, со мной так санитарная сумка и была все время, потому как мы так и числились в тех воинских частях, откуда нас взяли. В сумке в основном вата, бинты, йод да перекись водорода. Второго мая 1945 года, когда наша армия брала Берлин, мы давали концерт у стен Рейхстага. И вот там я танцевала. Потом наша армия пошла на Чехословакию освобождать Прагу, и День Победы я встречала там", — вспоминает Нина Петровна.

Любовь и судьба

Еще на фронте, в 43 году Нина встретила своего будущего мужа — механика-водителя танка Т-34 Алексея Демешева. Первая встреча к знакомству не привела — она просто пряталась от бомбежки под его танком.

"Он меня чуть не раздавил. Но потом его тоже откомандировали в ансамбль, у него такой голос был, "баритонище". И там мы полюбили дружки-дружки, и нам разрешили жить вместе. В октябре 45-го мы демобилизовались, уже из Австрии, приехали ко мне в Тамбов. Мама, папа, сестра, однокомнатная квартира, жить негде, работы нет. И когда стали приглашать, "вербовать" в Кёнигсберг, мы согласились", — рассказывает Нина Петровна.

Так она оказалась в Калининградской области — отошедшей к СССР части Восточной Пруссии. Обещанных квартиры и подъемных денег не дождались, постепенно всего добились сами. Сначала муж пошел работать водителем, потом оба устроились во флотский ансамбль песни и пляски. Прожили вместе 54 года. Алексей Демешев страдал онкологией, уже 20 лет Нина Петровна без него, последние 10 лет живет в калининградском доме ветеранов.

"Я жила на пятом этаже, а у меня суставы очень болят, просто не могла двигаться. Муж, когда болел, четыре года не выходил из дома, дышал воздухом на балкончике, и меня это ждало. Когда построился дом ветеранов, я зашла — батюшки, как хорошо. Мне эту квартиру дали. Кто-то думает, что это дом инвалидов или дом престарелых, или что-то типа этого — абсолютно нет, это обычная квартира, за которую мы платим как все", — рассказывает Демешева.

Вот одна из тех историй…

Зимой Нина Демешева отметила юбилей — 95. Но несмотря на возраст она продолжает встречаться со школьниками, студентами, курсантами, приглашают выступить ее и в детские сады. Для разных слушателей у нее заготовлены разные истории.

"Маленьким рассказываю о том, как нам собаки помогали, выносили с поля боя раненых, вытаскивали из воды, им это интересно. В школе выступаю, там уже вопросы задают. Ну вот например, какой косметикой вы пользовались. Я говорю — зимой снегом, летом — водой из болота. Удивляются. Вторая спрашивает: "А любовь на фронте была?". Я говорю: не было бы любви, тебя бы не было на свете", — смеется Нина Петровна.

Взрослым достаются воспоминания "без купюр" — про участие в боях, про то, какая картина предстает после полуторачасовой артподготовки.

"Зашли на территорию, которая обстреливалась, а там руки, ноги, кишки на деревьях, головы валяются. Один вид в такое жуткое состояние вводит. А как мы на танках влетели в деревню, разведка сказала, что там немцев нет, за ночь они перешли. Туман, не видно ничего. Спешились, такой был страшный бой — штыковой. Из роты почти 100 человек осталось 12 человек живых. Один солдат ползет без челюсти, у него языка нет, другой ногу за собой волочит почти оторванную. Какой это был кошмар", — вспоминает Демешева.

"Я всех призываю в армии служить, Родину защищать. Мы так воспитаны были — что, прежде всего, Родина, а уж потом ты. У нас в разведке мальчишка был 10 лет — орден Красной звезды получил. Память у него была исключительная. К немцам его забросят в деревню, он вроде как побирается, а он засекает, где пушки, где пулеметы. Приходит, ему карту разворачивают — он крестиками отмечает, где что", — говорит Нина Петровна.

Столько времени прошло, а воспоминания свежи, и не подменить их современными фильмами. А кино про войну Нина Петровна смотреть не любит.

Война — не кино

"Я не смотрю фильмов о войне, потому что там столько неправды: девчонка на передовой ползет в короткой юбке до колена, в блестящих сапогах, белый подворотничок у нее, чуть губы не накрашены. Я говорю, вшей был вагон, да что там говорить — не умыться, не причесаться", — отметила Нина Петровна.

Из родных у Нины Петровны в Калининграде есть племянник с семьей. "Не забываем друг друга", — говорит она. Но вот возможность иметь своих детей забрала война.

"Господи, какие могут быть дети, столько пришлось пережить тяжестей. Когда в пехоте служила, не помыться, прыгаешь в окоп с грязной ледяной водой, мокрая вся насквозь. Вшей вагон, это просто уму непостижимо. Тащишь этого тяжеленного раненого мужика, сил нет никаких, и так всю войну", — рассказала Нина Петровна.

И в войну, да и сейчас жить помогало и помогает чувство юмора, а оно у Нины Петровны отменное.

"А без юмора никак. Вот на фронте столько и забавных случаев было. Как-то у меня не было каски, и вдруг ночью нашла бесхозную, обрадовалась, думаю, вот она. Нацепила на себя. Утром выяснилось, что кто-то в ней как в котелке кашу варил. И вот я красавица — вся голова в саже, в каше, ужас", — смеется Нина Петровна.

Возраст — не помеха

С 1998 года в течение 15 лет Нина Демешева возглавляла клуб "Фронтовые подруги". Женщины-участницы войны поддерживали друг друга, вели большую военно-патриотическую работу, встречали вместе праздники, помогали с похоронами. Все стены в комнате Нины Петровны увешаны фотографиями разных лет.

"Это я с Путиным, — рассказывает Демешева. — Держу кулак перед ним, так желаю ему здоровья, здоровья, здоровья. Так вот взяли у меня эту фотографию, в газету в какой-то город в области, в кулак мне вмонтировали розы. А вот Рогозин, это мы в 2013 году в Волгограде, он мне говорит: "А вы здесь живете, наверное". Я говорю: "Да нет, воевать пришлось". Он мне так удивленно: "Как так, а сколько вам лет, лет 65?" Я тогда уже 90 отметила. Он как-то испугался даже".

Нина Петровна награждена орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За взятие Праги", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945". Награждена орденом "Честь и мужество". Ее имя занесено в книгу "Лучшие люди России". В преддверии главного праздника парадный китель Нина Демешева далеко не убирает.