Акция «Бессмертный полк» проходит в городах США 

В этом году в США акция проходит в ряде городов, включая Бостон, Филадельфию, Сан-Диего, Сиэтл, Нью-Йорк и Хьюстон.
В Сан-Франциско состоялась акция «Бессмертный полк». В рамках которого участники организуют автопробег по городу, а также возложат цветы к военным мемориалам.
Старт акции состоялся в районе Саусалито, после чего шествие направилось через мост Золотые ворота к военному музею.
Все участники в ход акции смогут отведать настоящей каши. Также там состоится концерт.
В этом году в США акция проходит в ряде городов, включая Бостон, Филадельфию, Сан-Диего, Сиэтл, Нью-Йорк и Хьюстон.
Ранее в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне прошел «Бессмертный полк».