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Акция «Бессмертный полк» проходит в городах США
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Акция «Бессмертный полк» проходит в городах США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году в США акция проходит в ряде городов, включая Бостон, Филадельфию, Сан-Диего, Сиэтл, Нью-Йорк и Хьюстон.
В Сан-Франциско состоялась акция «Бессмертный полк». В рамках которого участники организуют автопробег по городу, а также возложат цветы к военным мемориалам.
Старт акции состоялся в районе Саусалито, после чего шествие направилось через мост Золотые ворота к военному музею.
Все участники в ход акции смогут отведать настоящей каши. Также там состоится концерт.
В этом году в США акция проходит в ряде городов, включая Бостон, Филадельфию, Сан-Диего, Сиэтл, Нью-Йорк и Хьюстон.
Ранее в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне прошел «Бессмертный полк».
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