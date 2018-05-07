Акция «Бессмертный полк» проходит в городах США

В этом году в США акция проходит в ряде городов, включая Бостон, Филадельфию, Сан-Диего, Сиэтл, Нью-Йорк и Хьюстон.

Сан-Франциско состоялась акция «Бессмертный полк». В рамках которого участники организуют автопробег по городу, а также возложат цветы к военным мемориалам.

Старт акции состоялся в районе Саусалито, после чего шествие направилось через мост Золотые ворота к военному музею.

Все участники в ход акции смогут отведать настоящей каши. Также там состоится концерт.

В этом году в США акция проходит в ряде городов, включая Бостон, Филадельфию, Сан-Диего, Сиэтл, Нью-Йорк и Хьюстон.