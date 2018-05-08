Ещё
Мужчина 22 года живет в замке из песка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина 22 года живет в замке из песка 

Рамблер 27 минут назад
Фото: AFP 2018 / Mauro Pimentel
Житель Рио-де-Жанейро Марцио Матолиас 22 года прожил в замке из песка, который сам построил на пляже. Об этом сообщает The Sun.
44-летний Матолиас построил свой замок «в нескольких шагах от моря». Бразилец называет себя «королем пляжа» и, как у истинного монарха, у него есть трон, корона и скипетр.
Мужчина рассказал, что вырос неподалеку от места, где возвел свой замок, и не хотел расставаться с пляжем.
«Я провел всю свою жизнь на пляже. Я не могу позволить себе дорогую квартиру на побережье, поэтому предпочитаю жить здесь. Я не оплачиваю свои счета, и мне здесь удобно», — пояснил он.
Матолиас соорудил в одном из помещений замка библиотеку и книжный магазин, на доходы от которого он живет. Площадь замка совсем небольшая, но бразилец «живет наедине со своими книгами и говорит, что для него места более чем достаточно».
Он готовит еду на плите, установленной на улице, а за один доллар принимает душ на пожарной станции через дорогу.
«Я счастлив! Как говорят многие и как пишут в некоторых книгах, счастье — это духовное состояние», — сказал Матолиас.
Он подчеркнул, что всегда старается быть счастливым, даже когда у него случаются «моменты печали».
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК897
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»204
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом426
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика9
Главным событием для рубля станет 12 мая47
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение