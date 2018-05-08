Мужчина 22 года живет в замке из песка

Житель Рио-де-Жанейро Марцио Матолиас 22 года прожил в замке из песка, который сам построил на пляже. Об этом сообщает The Sun.

44-летний Матолиас построил свой замок «в нескольких шагах от моря». Бразилец называет себя «королем пляжа» и, как у истинного монарха, у него есть трон, корона и скипетр.

Мужчина рассказал, что вырос неподалеку от места, где возвел свой замок, и не хотел расставаться с пляжем.

«Я провел всю свою жизнь на пляже. Я не могу позволить себе дорогую квартиру на побережье, поэтому предпочитаю жить здесь. Я не оплачиваю свои счета, и мне здесь удобно», — пояснил он.

Матолиас соорудил в одном из помещений замка библиотеку и книжный магазин, на доходы от которого он живет. Площадь замка совсем небольшая, но бразилец «живет наедине со своими книгами и говорит, что для него места более чем достаточно».

Он готовит еду на плите, установленной на улице, а за один доллар принимает душ на пожарной станции через дорогу.

«Я счастлив! Как говорят многие и как пишут в некоторых книгах, счастье — это духовное состояние», — сказал Матолиас.

Он подчеркнул, что всегда старается быть счастливым, даже когда у него случаются «моменты печали».