В Анкаре прошло шествие «Бессмертного полка»

Как сообщила агентству председатель Ассоциации русской культуры в Анкаре Лариса Луткова-Тюрккан, акция "Бессмертный полк" проводится в турецкой столице в третий раз. Ее участники прошли по парку "Дикмен" до аллеи дружбы "Москва-Анкара", заложенной в 2009 году. Там для них была развернута полевая кухня, а ассоциацией русскоязычной молодежи был подготовлен концерт песен военных лет. Акция была согласована с турецкими властями.

Израиль, Греция, Франция и Великобритания. В 2017 году акция "Бессмертный полк" собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия Болгария , а также США

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.