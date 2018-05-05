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В Анкаре прошло шествие «Бессмертного полка»
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В Анкаре прошло шествие «Бессмертного полка» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие несколько десятков граждан России, Украины, Казахстана и других стран СНГ, прошла в Анкаре в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщила агентству председатель Ассоциации русской культуры в Анкаре Лариса Луткова-Тюрккан, акция "Бессмертный полк" проводится в турецкой столице в третий раз. Ее участники прошли по парку "Дикмен" до аллеи дружбы "Москва-Анкара", заложенной в 2009 году. Там для них была развернута полевая кухня, а ассоциацией русскоязычной молодежи был подготовлен концерт песен военных лет. Акция была согласована с турецкими властями.
В 2017 году акция "Бессмертный полк" собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, а также США, Франция и Великобритания.
Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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