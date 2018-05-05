Ещё
Под Ярославлем открылся памятник «Макарыч»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Будьте осторожны": москвичей ждет бессонная ночь
"Будьте осторожны": москвичей ждет бессонная ночь

Под Ярославлем открылся памятник авиатехникам «Макарыч» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торжественное открытие памятника авиатехникам "Макарыч", названного в честь героя фильма "В бой идут одни "старики", состоялось на аэродроме Левцово в Ярославской области в субботу, церемония проходила под песню "Смуглянка" в исполнении губернаторского симфонического оркестра, сообщил РИА Новости один из организаторов Андрей Серов.
В финальной сцене фильма Маэстро и Макарыч мечтают о том, чтобы после войны "Смуглянку" исполнил симфонический оркестр, и организаторы праздника решили выполнить мечту киногероев.
"На открытии памятника академический губернаторский симфонический оркестр исполнил "Смуглянку", причем несколько раз, потому что людям настолько понравилось, что они просили еще и еще. Дирижер оркестра сказал, что оркестр впервые играет на действующем аэродроме, и он очень рад поучаствовать в таком событии", — рассказал РИА Новости Серов.
Собеседник рассказал, что в числе гостей были авиатехники, участвовавшие в Великой Отечественной войне.
"Ветераны подходили к организаторам и благодарили, говорили, что они не помнят такого душевного праздника со Дня Победы. И памятник им очень понравился", — отметил Серов.
По его словам, ветеранов впечатлили показательные выступления самолетов, но особенно они были рады увидеть легендарный самолет У-2, сконструированный Николаем Поликарповым и после его смерти переименованный в По-2. За его полетом участники войны наблюдали со слезами на глазах, отметил собеседник.
Пилот ПО-2 Александр Курылев из Москвы рассказал РИА Новости, что У-2 был уникален тем, что во время войны стал самым эффективным ночным бомбардировщиком.
"В 1957 году По-2 официально прекратил свою деятельность. Но во многих странах мира продолжает летать как уникальный исторический самолет. Мы в 2008 году его воссоздали, механически детали у нас все сороковых годов", — сказал собеседник.
"Нам очень понравился памятник. К нашим инженерам и техникам с большим уважением относится летный состав всей России, ведь они те, кто выпускает нас в полет, на их руки и плечи мы всегда надеемся и всегда в них верим", — сказала корреспонденту РИА Новости жительница Ярославля Галина Сапова, единственная в России женщина-командир экипажа вертолета Ми-8. На праздник она приехала со своими коллегами.
РИА Новости: последние новости
В полиции рассказали о причинах задержания Навального и Ляскина Пучков рассказал о создании корпусов добровольных пожарных В Москве в несогласованной акции принимают участие около 1,5 тысячи человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый налог327
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете194
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением34
На Украине установили билборды о походе на Крым339
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова29
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение