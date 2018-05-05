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В РПЦ выступили против запрета западных лекарств
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В РПЦ выступили против запрета западных лекарств 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Возможный запрет импорта лекарств в Россию может навредить простым гражданам, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По его мнению, нельзя допускать того, чтобы желание наказать западных поставщиков отражалось на простых людях. Чтобы импортозамещение работало, нужно создавать свои лекарство, но на это нужно время.
Митрополит Иларион признал, что отечественный рынок лекарств сейчас сильно зависит от западных поставок. И заметил, что что закупки совершаются оптом, многие игроки могут попросту уйти с рынка.
Запрет должен быть взвешенным, продуманным, подчеркнул митрополит. Сейчас подготовки не было.
Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил обсудить проект запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств.
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