Михалков объяснил снятие своей программы с ТВ

Режиссер Никита Михалков предлагает каждому зрителю передачи "БесогонТВ" "Синдром Гарри Поттера" сделать свой вывод о том, почему ее сняли с повторного эфира на канале "Россия 24". Слова Михалкова ТАСС привели в субботу в пресс-службе режиссера.

"Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи "БесогонТВ" "Синдром Гарри Поттера" в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале "Россия 24" после показа в пятницу, 4 мая", — отметил Михалков.

"Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи", — добавил режиссер.

Ранее на сайте программы сообщалось, что выпуск авторской программы Никиты Михалкова, показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия 24", снят с эфира. О причинах такого решения информации не приводится. Как указано на сайте, в выпуске Никита Михалков "рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире".

В 2015 году один из выпусков программы "Бесогон" также был снят с эфира. Тогда "Россия 24" заявила, что "последний выпуск программы "Бесогон" не был показан по этическим причинам". Михалков, в свою очередь, выразил непонимание в связи с таким решением.

ТАСС пока не удалось получить комментарий "России 24".