Появились подробности о несогласованной акции в Москве 

Около 1,5 тысячи человек принимают участие в несогласованной акции в центре Москвы, полиция и Росгвардия принимают меры к пресечению нарушений порядка и задерживают нарушителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В центре Москвы проходит несогласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие порядка 1500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка, принимают меры к пресечению нарушений и задержанию лиц их совершивших для привлечения к установленной законом ответственности", — сообщили в ГУ МВД.
Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице.
В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.