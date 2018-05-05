В РФ появится новый вид пожарных

"Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров", — сказал Пучков.

Министр уточнил, что готовить добровольцев будут профессиональные пожарные. Добровольцы будут оснащены техникой для реагирования на пожары.