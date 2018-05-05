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В РФ появится новый вид пожарных
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В РФ появится новый вид пожарных 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в отдаленных населенных пунктах будут созданы корпуса добровольных пожарных. Об этом он сказал в ходе посещения 142-й пожарно-спасательной части Ленинградской области, сообщает РИА "Новости".
"Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров", — сказал Пучков.
Министр уточнил, что готовить добровольцев будут профессиональные пожарные. Добровольцы будут оснащены техникой для реагирования на пожары.
Пучков вместе со спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым осмотрел пожарную часть и наградил особо отличившихся пожарных ведомственными медалями.
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