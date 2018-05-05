Ещё
Пучков рассказал о создании корпуса добровольных пожарных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пучков рассказал о создании корпуса добровольных пожарных 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: ТАСС
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в отдаленных населенных пунктах будут созданы корпуса добровольных пожарных. Об этом он сказал в ходе посещения 142-й пожарно-спасательной части Ленинградской области, сообщает РИА "Новости".
"Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров", — сказал Пучков.
Министр уточнил, что готовить добровольцев будут профессиональные пожарные. Добровольцы будут оснащены техникой для реагирования на пожары.
Пучков вместе со спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым осмотрел пожарную часть и наградил особо отличившихся пожарных ведомственными медалями.
Газета.Ru: последние новости
Умер Вадим Мулерман Далай-лама щекочет полицейских, если они не улыбаются от его шуток Националисты намерены сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте288
В центре Москвы начались задержания378
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира1006
Названа причина задержания Навального55
Украина выдвинула России «лазерное» обвинение317
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
00:42
МИД прояснил ситуацию с приглашением Грибаускайте
Политика
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение