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Названа причина задержания Навального
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Названа причина задержания Навального 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Алексей Навальный и Николай Ляскин задержаны в Москве за организацию несогласованного митинга в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", — сказал собеседник агентства.
Ранее о задержании Навального сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Навального Руслан Шаведдинов. Кроме того, в интернете опубликовано видео задержания Навального.
Как передает корреспондент РИА Новости, полиция в мегафон просила собравшихся на Пушкинской площади разойтись и не мешать проходу других граждан, предупреждая о возможности применения силы в случае неподчинения. После того, как из толпы раздались выкрики, полиция начала задерживать участников несанкционированной акции, некоторых из которых бросали в правоохранителей вырванные с корнем из газонов кусты.
По словам корреспондентов РИА Новости, задержаны как минимум 13 человек, при этом в отношении наиболее агрессивных были применены дубинки.
В результате несанкционированного митинга на некоторых улицах в центре Москвы образовались пробки.
>> Навальный задержан в центре Москвы
Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений закона, а уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.
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