Названа причина задержания Навального

"В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", — сказал собеседник агентства.

Ранее о задержании Навального сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Навального Руслан Шаведдинов . Кроме того, в интернете опубликовано видео задержания Навального.

Как передает корреспондент РИА Новости, полиция в мегафон просила собравшихся на Пушкинской площади разойтись и не мешать проходу других граждан, предупреждая о возможности применения силы в случае неподчинения. После того, как из толпы раздались выкрики, полиция начала задерживать участников несанкционированной акции, некоторых из которых бросали в правоохранителей вырванные с корнем из газонов кусты.

По словам корреспондентов РИА Новости, задержаны как минимум 13 человек, при этом в отношении наиболее агрессивных были применены дубинки.

В результате несанкционированного митинга на некоторых улицах в центре Москвы образовались пробки.