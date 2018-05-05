Ещё
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главное управление МЧС России по Республике Крым в субботу объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за ожидаемых в ближайшие часы ливней с градом и усилением ветра до 22 метров в секунду.
"МЧС Республики Крым предупреждает: …в ближайшие 2-3 часа и до конца дня 5 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал — 17-22 м/с", — говорится в тексте штормового предупреждения.
Отмечается, что разгул стихии в регионе может привести к энергоавариям и подтоплению территорий, а также к повреждению урожая из-за града.
С начала мая в Крыму установилась летняя жара. Так, в пятницу в Симферополе столбик термометра поднимался до плюс 28-30 градусов, в субботу было теплее на один градус. В воскресенье, по прогнозу Крымского гидрометцентра, в городе еще сохранится 30-градусная жара, а уже с понедельника в городе станет прохладнее на 6-8 градусов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
ТАСС: последние новости
Михалков предложил зрителям самим найти причины невыхода его передачи на "России 24" "Ночные волки" почтили память солдат-освободителей в Словакии Тысячи крымских татар отмечают в Бахчисарае национальный праздник плодородия "Хыдырлез"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам придумали новый налог276
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете160
На Украине установили билборды о походе на Крым290
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Названа причина задержания Навального615
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение