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Акция «Бессмертный полк» прошла в Мельбурне
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Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Мельбурне 

ТАСС 1 час назад
Фото: Екатерина Эдди
Около 200 человек в субботу приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Мельбурне. Участники собрались в центре города, прошли колонной по набережной реки Ярры и затем провели пикник в Бэтмэн-парке.
В Австралии акция "Бессмертный полк" проводится уже несколько лет, однако в Мельбурне она прошла впервые. "Мы готовились к ней довольно долго, в том числе предложили будущим участникам прислать нам фотографии своих родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, — рассказала корреспонденту ТАСС по телефону Екатерина Эдди, одна из организаторов шествия. — Мы сами сделали дизайн и потом воспользовались услугами дружественной нам компании, чтобы напечатать портреты. И большинство участников шествия несли такие портреты".
"Я тоже несла два портрета, у меня прадед и его брат воевали. Один был рядовым и погиб в 1941 году, второй — пулеметчиком, он погиб в 1942-м. Мне мама о них рассказывала", — добавила она.
По словам организатора, около трети участников акции составили дети. "Мы взяли с собой портативные динамики, и во время шествия играла музыка, всеми любимые песни военных лет. Настроение у людей было праздничным. Впереди колонны шла моя дочь со знаменем Победы, а рядом несли транспарант "Бессмертный полк. Мельбурн. Австралия" по-русски и по-английски", — отметила Эдди.
Она сообщила, что все пришедшие на "Бессмертный полк" остались в восторге. "Люди горячо благодарят и просят непременно организовать такую акцию в следующем году", — сказала организатор.

Реакция австралийцев

Отвечая на вопрос о реакции на шествие других жителей Мельбурна, Екатерина сказала: "Отношение было очень хорошим. Кто-то из прохожих, конечно, удивлялся и спрашивал, что происходит. Им мы раздавали специально подготовленные листовки с информацией о нашем празднике".
Женщина добавила, что проведение акции разрешили городские власти и согласовали с полицией, поэтому во время шествия не возникло никаких проблем. "В общем, к нам относились благожелательно и с большим интересом", — подытожила организатор акции.
Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" приурочен ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые ее провели в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". В ближайшие дни акция "Бессмертный полк" пройдет в других городах Австралии, в том числе в Сиднее и Брисбене.
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